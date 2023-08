George, Charlotte e Louis non possono cenare con William e Kate: le regole rivelate dall'ex chef di corte e i piatti per adulti

di Lara Rolandini

William e Kate, per quanto desiderino rendere più normale possibile la vita dei loro tre bambini, George, Charlotte e Louis, sono ben consapevoli di essere i genitori dei futuri regnanti d'Inghilterra. A Buckingham Palace, quindi, vigono ancora delle regole abbastanza rigide per quanto riguarda la crescita e l'apprendimento di certe abilità da parte dei principini che devono assolutamente imparare anche "l'arte della conversazione educata". Proprio quest'ultima è fondamentale per consumare i pasti in compagnia degli adulti. Ecco cos'ha rivelato l'ex chef di corte.

L'educazione di George, Charlotte e Louis

Sul tema educazione proprio non si transige: a Buckingham Palace è di vitale importanza che i principini crescano in un certo modo e ciò riguarda anche la consumazione dei vari pasti. George, Charlotte e Louis non potrebbero ancora sedersi a tavola con William e Kate perché prima dovranno imparare e, poi, affinare, l'arte della conversazione educata, ovvero, evitare capricci, espressioni volgari o scompostezze di ogni genere.

Darren McGrady, ex chef della Regina Elisabetta II, in un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar, ha rivelato: «I bambini mangiavano sempre nella cameretta con le tate finché non erano abbastanza grandi da comportarsi correttamente a tavola».

Lo chef, inoltre, in un'altra intervista ai microfoni di Today aveva specificato: «La tata aveva sempre il controllo del menu e si assicurava che mangiassero pasti equilibrati che includessero non solo molte verdure sane, ma introducessero anche nuovi piatti "per adulti"».

Le vacanze dei principini

In questo momento, i principini George, Charlotte e Louis si trovano a Balmoral con William e Kate e con i nonni, Re Carlo III e la Regina Camilla. Anche durante le loro vacanze estive in Scozia, potrebbero consumare i loro pasti lontani dagli adulti ma comunque sempre insieme.

