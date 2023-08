Kate, l'abito sexy che fece innamorare il principe William venduto all'asta per oltre 90mila euro

di Redazione web

La lunga storia d'amore tra William e Kate ha da sempre appassionato tutti i sudditi inglesi e non. Gli attuali principi del Galles si sono conosciuti quando frequentavano l'Università di St. Andrews ed hanno ufficializzato la loro relazione nel 2003, poi, nel 2011 si sono sposati e, infine, hanno creato la loro famiglia. Il loro sogno d'amore è, infatti, stato coronato dalla nascita dei loro tre bambini: George, Charlotte e Louis. Ma come è avvenuto il primo incontro tra i due? Fonti vicine alla coppia hanno sempre dichiarato che galeotto fu un abito che, nelle scorse ore, è stato venduto all'asta. Ma andiamo con ordine.

Kate Middleton è considerata una bellezza senza tempo: elegante, di classe e sempre composta, la principessa del Galles è amatissima dai sudditi inglesi che la conoscono, ormai, da moltissimo tempo. Infatti, le prime foto in compagnia del principe William risalgono al 2003 quando entrambi frequentavano ancora l'università.

Fonti vicine al futuro erede al trono d'Inghilterra hanno dichiarato che William si innamorò di Kate, l'anno prima, nel 2002, durante una serata in cui all'ateneo era stata organizzata una sfilata. Kate era tra le modelle per una notte e quando scese in passerella indossando l'abito sexy e trasparente disegnato da Charlotte Todd, il principe non riuscì più a toglierle gli occhi di dosso.

Lo straordinario vestito è stato venduto all'asta proprio nelle scorse ore, per un totale di 78.000 sterline, circa 90mila euro.

Il look di Kate ricreato in The Crown

L'abito di Kate Middleton che fece girare la testa al principe William, verrà anche riproposto all'interno della sesta stagione della serie tv The Crown, dove si racconterà proprio l'inizio della storia d'amore tra i principi del Galles.

