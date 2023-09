Harry, il fratello William non ha dimenticato il suo compleanno: ecco cos'ha fatto (nonostante il silenzio social)

di Lara Rolandini

Harry e William non sono più legati come un tempo a causa delle molte vicessitudini che si sono verificate durante gli ultimi anni e che il Duca di Sussex spiega anche all'interno del suo libro autobiografico Spare. Proprio ieri, venerdì 15 settembre, il secondogenito di Re Carlo III ha compiuto 39 anni ed ha festeggiato insieme a Meghan Markle in Germania dove si stanno svolgendo gli Invictus Games. Sulle pagine social della Royal Family non è comparso nemmeno un post d'auguri ma William ha rassicurato i sudditi inglesi in merito alla questione.

Il compleanno di Harry

I sudditi inglesi (e comunque tutti gli appassionati delle vicende reali) non aspettavano altro di vedere se nelle pagine social della Famiglia Reale si sarebbe fatto un accenno al compleanno del principe Harry che, nelle scorse ore, ha spento 39 candeline. Tuttavia, non è stato pubblicato nessun post su Instagram, nessun tweet e nemmeno qualche comunicato per augurargli buon compleanno. Questa mattina, però, sabato 16 settembre, William, passeggiando nei giardini della residenza di Sandrigham, ha incontrato qualche suddito che ha chiesto se si fosse ricordato del compleanno del fratello minore. Il principe del Galles ha, quindi, risposto: «Certo che so che ha compiuto gli anni, non avrei mai potuto scordarlo». I sudditi, perciò, si chiedono se William abbia fatto gli auguri ad Harry.

La festa del principe Harry

Nel frattempo, il principe Harry si è goduto il suo compleanno in compagnia della moglie Meghan Markle e di alcuni amici presenti a Dusseldorf per gli Invictus Games. I Duchi di Sussex hanno cenato con piatti tipici tedeschi e si sono lasciati immortalare con i proprietari del ristorante in cui hanno cenato.

