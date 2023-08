Meghan Markle pensa che l'Inghilterra non la meriti. Se a settembre Harry andrà a Londra, lei non ci sarà

di Redazione web

Negli ultimi tempi, Meghan Markle e il principe Harry sono stati al centro della cronaca rosa di tutto il mondo per il loro rapporto con la Royal Family e soprattutto per una presunta crisi di matrimonio (mai confermata da nessuno dei diretti interessati).

I Duchi di Sussex, secondo alcune fonti vicine a Buckingham Palace, potrebbero essere invitati al 75esimo compleanno di Re Carlo III che si festeggerà il prossimo novembre. Secondo gli esperti reali, però, Meghan sarebbe restia a tornare a Londra, anche se, prossimamente, sarà in Europa con Harry.

Il caso

Stando a quanto rivela un'esperta reale, Meghan Markle penserebbe che l'Inghilterra non la meriti e che non le abbia mai dato il giusto valore. Si vocifera, inoltre, che lei e il marito, il principe Harry, starebbero organizzando una visita in Germania per la chiusura degli Invictus Games, che si terranno dal 9 al 16 settembre a Dusseldorf.

Dato che la coppia si troverebbe già in Europa, Harry starebbe progettando una visita a Londra per il 7 settembre perché potrebbe prendere parte all'evento benefico "WellChild" e, poi, proprio in quei giorni, cadrebbe il primo anniversario di morte della Regina Elisabetta II.

Se il Duca di Sussex è quasi certo di tornare in Inghilterra, non sarebbe così per la moglie Meghan Markle che starebbe molto meglio in California.

Le parole dell'esperta reale

L'esperta reale, Tessa Dunlop ha dichiarato al Mirror: «A quanto pare, Meghan Markle non vorrebbe tornare a Londra e sospetto che la sua mancata presenza a settembre, dica molto riguardo la sua antipatia verso la Gran Bretagna. "Non la meritiamo", almeno così probabilmente pensa». Inoltre, una fonte molto vicina al principe William ha dichiarato che al momento, il principe del Galles non avrebbe nessuna intenzione di incontrare il fratello minore, dato che, nei giorni scorsi si è molto parlato dei colloqui di pace tra Re Carlo e i figli.

