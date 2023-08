Il principe Harry a Londra, ma non per l'anniversario della morte della Regina: «Pace impossibile»

di Redazione web

Si avvicina il primo anniversario della morte della Regina Elisabetta II e Harry farà ritorno a Londra proprio in quei giorni. Quella che sembra l'occasione migliore per riallacciare i rapporti con la famglia reale, in realtà, sarà solo l'ennesimo flop durante il quale, il principe si ritroverà isolato e senza il papà, Re Carlo III o il fratello William a tendergli una mano in segno di pace: ecco perché.

Harry a Londra, ma non per la regina

I media inglesi hanno annunciato che il principe Harry sarà a Londra il 7 settembre per un evento pubblico.

Proprio la stampa britannica ha spiegato che fonti vicine al palazzo hanno indicato ad Harry di trovarsi una sistemazione che non sia uno degli alloggi reali e che se volesse invece dormire lì dovrebbe chiedere il permesso a Buckingham Palace e, cioè, a suo padre in persona.

Re Carlo III, però, sarà nel castello di Balmoral per ricordare la defunta mamma, sovrana d'Inghilterra, mentre il fratello William con Kate saranno in visita in Scozia. Difficile, quindi, immaginare una riconciliazione che secondo i sudditi si tratta di una pace impossibile.

