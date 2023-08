Harry e Meghan non saranno a Balmoral e i dissapori con la Famiglia Reale non c'entrano nulla. Svelato il vero motivo

di Lara Rolandini

Harry e Meghan, negli ultimi tempi, sono spesso stati protagonisti della cronaca rosa di tutto il mondo. I Duchi di Sussex hanno più volte attirato l'attenzione a causa dei presunti rapporti difficili con la maggior parte delle star di Hollywood che, a quanto pare, non li inviterebbero a nessun evento che conti ma cercherebbero, addirittura, di evitarli. Inoltre, non si sa nulla delle loro vacanze estive, certo è, però, che non le trascorreranno a Balmoral insieme alla Royal Family e i dissapori tra le due parti non c'entrerebbero nulla.

Le vacanze estive di Harry e Meghan

Nelle scorse ore, Re Carlo III ha inaugurato le sue vacanze estive con una parata a Balmoral dove sono stati invitati anche William e Kate. Nonostante, la distanza e le divergenze degli ultimi anni, il sovrano aveva invitato nel castello scozzese anche il principe Harry e la moglie Meghan Markle che, però, avrebbero rifiutato l'invito. Gli esperti reali, tuttavia, non darebbero la colpa della loro assenza ai dissapori che ci sono stati con la Royal Family. Il motivo del loro rifiuto sarebbe molto più semplice: Archie avrebbe già cominciato ad andare all'asilo.

Infatti, negli Stati Uniti le scuole tendono a riprendere durante il mese di agosto e non in quello di settembre come, invece, capita per la maggior parte dei Paesi europei.

Balmoral, il castello pieno di ricordi

Quindi a Balmoral si è riunita tutta la Famiglia Reale che nel castello trascorrerà almeno qualche settimana. La residenza, come racconta il principe Harry nel suo libro Spare, è ricchissima di ricordi per lui anche dolorosi: il Duca di Sussex era proprio lì quando ricevette la notizia della morte di Lady Diana.

