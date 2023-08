Harry, avvertimento a Meghan: «Stai attenta». E torna a Buckingham Palace senza di lei

di Redazione web

Nessuno sapeva a cosa Harry e Meghan sarebbero andati incontro dopo il matrimonio nel 2018. Le conseguenze del loro allontanamento si fanno ancora sentire in maniera molto forte, tuttavia, il principe Harry ha confessato di aver avuto sempre molto timore per la moglie e di averle lanciato più di qualche avvertimento sulla vera vita a Palazzo.

In occasione del documentario su Netflix, il duca di Sussex ha avuto modo di rivisitare i vecchi ricordi e gli è tornato alla mente una conversazione molto difficile che ha avuto con la moglie, Meghan Markle.

Andiamo a scoprire che cosa si sono detti solo 5 mesi dopo il matrimonio.

Kate, Meghan e "Gan gan": ecco i soprannomi a Buckingham Palace della Famiglia Reale

Harry e Meghan non saranno a Balmoral e i dissapori con la Famiglia Reale non c'entrano nulla. Svelato il vero motivo

Harry e Meghan, l'ultimo avvertimento

Il principe Harry ha confidato il contenuto di quella difficile conversazione ad alcuni amici. Appena cinque mesi dopo essersi sposati nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, nel maggio 2018, Meghan aveva appena scoperto di essere incinta del primo figlio, Archie.

Mentre Meghan cercava di godersi i momenti più belli di quel viaggio, Harry era diventato paranoico: tutto le ricordava la mamma Lady D e la paura che potesse accadere qualcosa di simile alla moglie, lo faceva stare malissimo.

«Lei era così felice ed eccitata che a metà del tour mi sono sentito obbligato ad avvertirla. Le dissi che stava andando troppo bene. Troppo dannatamente bene. Lo stava facendo sembrare troppo facile. È così che è iniziato tutto con mia mamma. La situazione com mamma ha iniziato ad andare di male in peggio quando lei ha mostrato al mondo, alla famiglia, che era la più brava ad andare in tournée, la più brava ad entrare in sintonia e connettere con le persone, più 'regale' di tutti gli altri membri della famiglia reale», ha confessato Harry. Questa difficile conversazione è stata l'inizio della fine.

Harry e Meghan hanno iniziato ad allontanarsi dalla famiglia reale per non rischiare il tragico epilogo dell'amata Lady D.

Il ritorno di Harry a Buckingham Palace (senza Meghan)

Il principe Harry volerà dalla California a Londra per partecipare ad un evento di beneficenza per WellChild, per rendere omaggio ai giovani gravemente malati, ma non ha minimamente intenzione di incontrare privatamente re Carlo o il principe William, nonostante il primo anniversario della morte della regina Elisabetta.

Fatta eccezione per gli eventi ufficiali, non sono previste riunioni familiari pubbliche o private per l'anniversario della regina. Parlando della breve sosta del Principe in Gran Bretagna, un insider ha detto: «Sebbene alcuni possano suggerire che sarebbe bene per la famiglia risolvere le loro divergenze, i rapporti sono molto tesi».

Il principe non sarà accompagnato neanche dalla moglie Meghan Markle che rimarrà in America con i figli Archie e Lilibet.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA