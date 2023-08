William, i fan della Nazionale inglese furiosi: «Perché non eri presente alla Finale? Adesso dimettiti»

di Redazione web

La Nazionale femminile inglese di calcio ha giocato il tutto per tutto nella finale contro la Spagna, ma le Leonesse non hanno potuto nulla contro le calciatrici iberiche che hanno conquistato il loro primo trofeo ai Mondiali Femminili. Sugli spalti a fare il tifo per le spagnole c'era la Regina Letizia Ortiz con la seconda figlia, Sofia, mentre per la Nazionale inglese non era presente nessun rappresentante della famiglia reale. La decisione del principe William non è stata accolta molto bene dai fan delle Leonesse, che hanno chiesto le sue dimissioni da Capo della FA, Football Association, ovvero la Federazione calcistica inglese.

Andiamo a capire meglio cosa è successo.

William e Charlotte, il messaggio per la Nazionale inglese: «Buona fortuna leonesse»

Harry e Meghan dove hanno trascorso le vacanze? Il viaggio di cui sono sparite le foto

Il principe William e la sua assenza motivata

Il principe William sostiene la squadra della Nazionale di calcio femminile inglese da sempre, e, in occasione della finale dei Mondiali di Calcio ha deciso di pubblicare sui canali social un video insieme alla figlia, la principessa Charlotte, per mandare i suoi più sentiti auguri e l'in bocca al lupo alle Leonesse, scusandosi per la sua assenza. Il principe William, infatti, ha scelto di non essere presente di persona alla Finale che si è tenuta a Syndey, in Australia, per motivi ecologici: Kensington Palace ha giustificato la sua assenza con la preoccupazione per l'impronta di carbonio, in particolare perché il principe viaggerà negli Stati Uniti il mese successivo per sostenere la sua campagna ecologista, Earthshot e un ulteriore viaggio così importante (dall'Inghilterra all'Australia) per poche ore sarebbe andato contro i suoi principi.

Le critiche mosse

La sua assenza, tuttavia, ha scatenato grandi critiche da parte dei tifosi della nazionale: William non è solo l'erede al trono inglese, ma anche il Presidente dell'Associazione di calcio inglese. Alcuni fan hanno espresso la loro opinione sotto il video de principe con la principessa Charlotte, scrivendo: «Nonostante sia un grande sostenitore reale penso sia vergognoso che nessun membro della famiglia reale o del primo ministro ci sia. Immaginate che questa fosse la finale maschile - ci sarebbero tutti. È vergognoso e enormemente deludente. Quelle ragazze meritano di più e Wiliam dovrebbe dimettersi dal suo ruolo di Presidente».

Insomma, i tifosi sono rimasti molto delusi dal comportamento del futuro Re perché le Leonesse, le giocatrici della Nazionale inglese, meritavano l'appoggio e il supporto del loro principe, proprio come è stato per le calciatrici della Nazionale Spagnola, sostenute dalla Regina Letizia e dalla principessa Sofia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA