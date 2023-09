Harry torna a Londra (senza Meghan) ma non incontrerà la Famiglia Reale: «Agende piene di impegni»

di Lara Rolandini

Il principe Harry, in queste ore, si trova a Londra dove è impegnato con alcuni enti benefici di cui è mecenate da moltissimo tempo. Il Duca di Sussex è volato in Inghilterra dalla California, senza la moglie Meghan Markle che è rimasta negli Stati Uniti insieme ai loro bambini Archie e Lilibet ma che, comunque, raggiungerà il marito in Europa tra qualche giorno per assistere agli Invictus Games. Harry, come riportano fonti vicine a Buckingham Palace, non incontrerà né Re Carlo III, né il principe William.

Il soggiorno di Harry a Londra

Harry è tornato a casa, ovvero a Londra, per prendere parte all'evento WellChild Awards, la premiazione annuale riguardante uno degli enti benefici ai quali il principe è più affezionato. Dopo la cerimonia, che avverrà in serata (il luogo continua a rimanere segreto a discapito della stampa inglese), Harry non incontrerà il principe William che, al momento è fuori città, si trova infatti a Bournemouth e nemmeno Re Carlo che è in vacanza a Balmoral con la Regina Camilla. Una fonte vicina a Palazzo ha dichiarato: «Tutti e tre hanno agende piene di impegni e, proprio per questo, non riusciranno a vedersi».

Inoltre, dopo la sua partecipazione alla serata benefica, Harry partirà in fretta per Dusseldorf, Germania, dove sabato 9 settembre darà il via alla nuova edizione dei suoi Invictus Games. In quei giorni, lo raggiungerà anche la moglie Meghan Markle che sarà al suo fianco come ogni anno in questa occasione.

L'anniversario della morte di Elisabetta II

Domani, venerdì 8 settembre, per la Royal Family, è un giorno importante perché si ricorderà la Regina Elisabetta II, scomparsa un anno fa. Re Carlo e la Regina Camilla renderanno omaggio alla compianta sovrana, nel castello di Balmoral, luogo in cui Elisabetta si spense.

