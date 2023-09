Harry, «Regina Elisabetta sconvolta dalle frasi di Spare lette prima di morire»: cosa rivela una fonte vicina a Buckingham Palace

di Redazione web

Harry e la Regina Elisabetta II erano davvero molto legati. Nonna e nipote hanno sempre avuto un legame fortissimo che il principe descrive anche nella sua autobiografia Spare, proprio alcuni estratti del libro avrebbero sconvolto la sovrana d'Inghilterra che era a conoscenza del fatto che il secondogenito di Carlo avrebbe voluto raccontare la sua storia in un romanzo. Spare è uscito il 10 gennaio 2023, mentre, Elisabetta è morta l'8 settembre 2022. La regina non ha letto tutto il libro ma fonti vicine a Buckingham Palace dichiarano che fosse a conoscenza della maggior parte dei contenuti dello scritto.

Re Carlo III e il soprannome a Meghan Markle: «Rivela tutto ciò che pensa di lei»

Harry e la depressione, il periodo difficile: «Nessuno riusciva a capirmi davvero»

Il libro di Harry

Harry e Meghan hanno lasciato Londra e la Famiglia Reale nel 2020 per differenze di idee inconciliabili. I Duchi di Sussex hanno cominciato la loro nuova vita a Montecito in California e, da quel momento in poi, hanno cominciato ad attaccare in modo più o meno pesante la Royal Family. Prima, con frecciatine varie, poi, con l'intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey, poi con il documentario Netflix e, infine, con il libro Spare. A parte la famigerata chiacchierata con la conduttrice statunitense, la serie tv e l'autobiografia sono state pubblicate dopo la morte della regina. Fonti vicine a Buckingham Palace riportano che Elisabetta, nei suoi ultimi giorni di vita, non si sarebbe angosciata troppo per ciò che sapeva che Harry avrebbe scritto nel suo libro, anche se, non condivideva alcuni contenuti. Un insider ha detto ai tabloid inglesi: «La Regina Elisabetta II rimase sconvolta da alcuni estratti di Spare che lesse prima di morire. Anche se, adorava Harry non era d'accordo con la pubblicazione del romanzo».

Elisabetta e l'amore per il suo Regno

Ciò che tutte le fonti vicine a Palazzo confermano, è che Elisabetta nutrisse un grande amore per il proprio Regno e questo è anche il motivo per cui, alle volte, era restia ai grandi cambiamenti e indica anche la ragione per cui ogni notizia o scandalo che riguardasse i reali doveva rigorosamente rimanere dentro a Buckingham Palace, anche se, più volte, non è stato così.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA