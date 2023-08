Harry ossessionato dalle somiglianze tra Meghan e Lady Diana: «Come fanno a non notarle?»

di Redazione web

Harry e Meghan, ultimamente, sono spesso stati protagonisti delle prime pagine dei tabloid inglesi. Il principe, del resto, è abituato al continuo attacco mediatico o da parte dei paparazzi e, quindi, non ci fa più caso come in passato, anche se, sulla questione della privacy somiglia molto a mamma Lady Diana. Infatti, stando a voci vicine ai Duchi di Sussex, Harry non vorrebbe esporre troppo i figli Archie e Lilibet per paura che possano subire gli stessi suoi traumi. Inutile dire, che il secondogenito di Re Carlo è molto simile alla compiante Lady D che, però, lui vedrebbe molto anche in sua moglie Meghan Markle.

Meghan Markle pensa che l'Inghilterra non la meriti. Se a settembre Harry andrà a Londra, lei non ci sarà

Harry e Meghan non saranno a Balmoral e i dissapori con la Famiglia Reale non c'entrano nulla. Svelato il vero motivo

La somiglianza di Meghan Markle e Lady Diana

Il principe Harry è convinto di assomigliare molto a mamma Lady Diana e non tanto per l'aspetto fisico, quanto per il suo carattere, per i messaggi altruisti e gli impegni umanitari che sta cercando di portare avanti in sua memoria. Tutti aspetti, che secondo il Duca, a Buckingham Palace avrebbero completamente dimenticato.Harry, però, pensa che anche Meghan abbia molte somiglianze con Lady D: non è riuscita a conformarsi alle regole della Royal Family, ha sempre detto quello che pensava e, inoltre, non era vista di buon occhio da alcuni dei membri reali. L'esperto di corte Tom Bower svela, però, un particolare che avrebbe "infastidito" Harry: quando presentò Meghan alla famiglia di Lady D, nessuno notò grandi somiglianze.

Le parole di Tom Bower

Tom Bower è uno degli esperti di corte più noti e apprezzati e nel suo libro “Revenge. Meghan, Harry And The War Between The Windsors”, a proposito della somiglianza tra Meghan e Diana, ha scritto: «Harry aveva presentato Meghan alle due sorelle di Diana, Jane e Sarah e alla sua migliore amica, Julia Samuel. Il principe presupponeva che la famiglia di Diana e gli amici avrebbero visto una somiglianza tra lei e la sua fidanzata. Entrambe, disse Harry, condividevano gli stessi problemi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA