Harry va a vedere Messi allo stadio, ma Meghan non c'è: «Era invitata ma non è venuta». Scoppia il giallo

Harry e Meghan, ultimamente, sono stati al centro dell'attenzione mediatica per una presunta crisi matrimoniale. A Los Angeles, negli ultimi mesi, le voci di un periodo complicato per la coppia si sono fatte sempre più insistenti ma i due, come c'era da aspettarsi, non hanno mai proferito parola a riguardo. Comunque sia, pare che i Duchi di Sussex siano più sereni che mai: al concerto di Beyoncè ballavano divertiti e, più di qualche volta, si sono scambiati teneri abbracci. Nelle scorse ore, però, Harry ha assistito alla partita dell'Inter Miami di Leo Messi contro il Los Angeles Football Club e con lui non c'era Meghan, anche se, era nella lista degli invitati vip.

L'evento sportivo

Il principe Harry è sempre stato un grande appassionato di sport e di calcio e lo scrive anche nel suo romanzo autobiografico Spare. Proprio per questo motivo, quando è stato invitato al match dell'Inter Miami contro il Los Angeles Football Club (terminato 3-1), ha accettato con piacere. Il Duca di Sussex è stato avvistato più volte mentre esultava, gioiva o rimaneva sorpreso o deluso per qualche azione di gioco. Harry è parso molto sereno e sorridente, anche se, con lui non c'era l'ombra di Meghan Markle (presente nella lista vip). I fan si sono chiesti il motivo della sua assenza, dato che, lei e il marito stanno cercando di riconquistarsi le simpatie di mezza Hollywood e alla partita c'erano personalità del calibro di Leonardo Di Caprio, Owen Wilson, Selena Gomez e Jason Sudeikis. Ad assistere al match, c'era anche David Beckham, presidente dell'Inter Miami ed ex amico intimo di Harry e Meghan.

La lista vip

Su Twitter, è stata pubblicata la lista dei vip invitati alla partita dell'Inter Miami. Oltre ad Harry e Meghan, tra gli ospiti c'erano anche Tom Holland, Magic Johnson, LeBron James, Toby McGuire o il cestista James Harden.

