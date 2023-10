Kate e Meghan, la loro stilista crea cappellini per cani salvati dai maltrattamenti. Awon Goldin: «Sarebbero stati mangiati»

di Redazione web

Kate Middleton e Meghan Markle hanno spesso indossato le creazioni di Awon Golding. La stilista è specializzata nella creazione di cappellini, accessorio immancabile in tutti gli outfit delle principesse e duchesse della Royal Family. In questo momento della sua carriera, però, Awon sembra aver cambiato clientela: ora, disegna cappellini per i cagnolini che sono stati salvati dai maltrattamenti.

Cappellini per i cagnolini

Come riporta il Daily Mail, la stilista di Kate e Meghan è anche un'amante degli animali, in particolare dei cani e, proprio per questo motivo, ha deciso di dedicarsi a un progetto benefico che ha lo scopo di raccogliere fondi per Harbin SHS Animal Rescue, un'organizzazione no-profit registrata negli Stati Uniti che aiuta gli animali a salvarsi dai maltrattamenti in Cina.

Gli amici a quattro zampe sono stati modelli per un giorno e hanno indossato i cappellini su misura, creati da Awon. Gli animali sono stati fotografati per le pagine di un calendario che riporta i mesi e i giorni del 2024. La modista ha dichiarato al Daily Mail: «Sono molto contenta di avere partecipato al progetto dei cappellini perché tutti questi cani sono stati salvati dal retro dei camion che si stavano dirigendo al macello e sarebbero stati mangiati, il che è davvero orribile».

Le creazioni di Awon Golding per la Royal Family

Awon Golding ha avuto ed ha un ruolo fondamentale nella scelta dei materiali e, poi, creazione dei cappellini per i membri della Royal Family. Kate Middleton e Meghan Markle hanno quasi sempre scelto lei, così come anche Lady Gaga.

