Harry e Meghan, i loro nomi perdono popolarità in Inghilterra. Ecco la posizione in classifica di William e Kate

di Redazione web

Spesso, nel corso della storia inglese, i sudditi hanno chiamato i propri bambini con i nomi dei loro reali preferiti e perciò non è certo difficile incontrare tanti Charles o Elizabeth. Uno dei nomi più gettonati è di sicuro stato "Harry" e, quando nel 2018, Meghan Markle è entrata a far parte della Royal Family, ecco che anche il suo nome spopolava. Adesso, però, i Duchi di Sussex sembrano avere perso popolarità anche agli uffici anagrafici... così come William e Kate.

Meghan Markle torna a fare l'attrice? L'indizio di "Mike" scatena i fan di Suits

Kate e William furiosi (ancora) con Harry: «Non sopportano ciò che ha dichiarato»

Il sondaggio dei nomi inglesi

Stando a quanto riportato da una ricerca condotta dalla comunità online BabyCentre, i sudditi inglesi non starebbero più chiamando i loro bambini con i nomi dei "Fantastici 4" ovvero Harry, Meghan, William e Kate. I nomi dei Duchi di Sussex, che prima erano molto gettonati, non sarebbero più così popolari e, infatti, all'interno della classifica, Harry occupa il 23esimo posto, mentre, il nome di Meghan non compare nemmeno tra i primi 100. Se, però, gli outsider della Famiglia Reale non sono più adorati come un tempo, ecco che nemmeno i nomi dei principi del Galles sarebbero tra le prime scelte. Infatti, William siede al 49esimo posto e Kate o Catherine non fa parte dei primi 100 nomi scelti dai genitori per le loro bambine.

I nomi dei Royals che piacciono di più

Comunque sia, i sudditi inglesi continuano a ispirarsi alla Royal Family per i nomi dei loro bambini. Ad esempio, Archie è al sedicesimo posto in classifica e George è nono. Al primo posto per i nomi femminili, c'è Lily che, però, non è affatto il diminutivo di Lilibet, ovvero il nome della secondogenita di Harry e Meghan, che, invece, sarebbe semplicemente Lili.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA