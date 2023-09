Meghan Markle torna a fare l'attrice? L'indizio di "Mike" scatena i fan di Suits

di Redazione web

Che Meghan Markle abbia abbandonato la sua carriera cinematografica a malincuore è risaputo ed è anche noto che la Duchessa di Sussex voglia ritornare, in qualche modo, a recitare, dato che, ora, non è più vincolata da alcun accordo reale.

In questi giorni, l'attore Patrick J. Adams, che interpretava Mike in Suits, la serie tv che rese famosa Meghan nei panni di Rachel, continua a pubblicare foto dell'ex collega e i fan cominciano a chiedersi se non siano indizi per un'eventuale reunion.

Meghan Markle tornerà a recitare?

Non è ancora chiaro se Meghan Markle tornerà a recitare o meno, certo è che, da qualche mese, è tornata a fare parte di una delle agenzie hollywoodiane più note: la WME che vanta nomi come quello di Matt Damon o Dwayn 'The Rock' Johnson. Il fatto che la moglie del principe Harry desideri tornare davanti alla macchina da presa e magari ripartire da dove aveva lasciato, ovvero Suits, potrebbe essere confermato anche dal fatto che il suo ex collega e fidanzato (poi, anche marito televisivo) Patrick J. Adams posti in continuazione scatti ripresi dal set della serie. Meghan compare in ognuno di loro e proprio per questo i fan sperano in nuova stagione e nel ritorno di Mike e Rachel che, dopo il matrimonio, non avevano più partecipato al telefilm. L'attore aveva preso altri impegni lavorativi, mentre, lei era attesa a Buckingham Palace.

Possibile reunion in vista

Patrick J. Adams non si è espresso a proposito di una reunion e nemmeno Meghan Markle, i fan, però, si stanno già illudendo e qualcuno scrive: «Vi prego, dovete tornare, amerei un'altra stagione con voi due», «Una delle coppie più belle dalla serie» oppure ancora «Mike e Rachel, la mia ship preferita».

