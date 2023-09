Harry e Meghan alla (ri)conquista di Hollywood: «Rieccoli sorridenti e felici»

di Redazione web

Il principe Harry e Meghan Markle, negli ultimi mesi, sono spesso stati protagonisti del gossip per una loro presunta crisi, per la non riconferma di alcuni progetti lavorativi e per essere stati esclusi dai party, feste ed eventi di mezza Hollywood. Ovviamente, i Duchi di Sussex non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito e, in pubblico, si sono sempre mostrati sereni e sorridenti. Così, è successo anche in uno degli eventi di beneficienza più "cool" di questo periodo, ovvero il "One805 Live!" organizzato dall'attore Kevin Costner. Harry e Meghan sono partiti alla (ri)conquista di Hollywood.

Harry e Meghan ospiti speciali

Il "One805 Live!" è un evento benefico organizzato da Kevin Costner per raccogliere fondi e aiutare tutti i cittadini di Montecito, California, che a causa di eventi atmosferici gravi come, ad esempio, un alluvione, hanno perso le loro case. L'evento prende vita all'interno del campo da polo dell'attore da 26 milioni di dollari nella sua tenuta in riva all'oceano. Harry e Meghan erano due degli invitati vip che hanno presenziato alla manifestazione e sono stati avvistati, più volte, mentre ridevano e chiacchieravano nel backstage insieme a Kevin Costner. I due avevano il compito di consegnare all'attore un riconoscimento per la sua benevolenza ed erano, infatti, ospiti onorari.

Poi, una volta terminato il discorso del padrone di casa, i due hanno cominciato a parlare con diversi colleghi noti tra cui Oprah Winfrey ed Ellen Degeneres.

Harry, Meghan e la beneficienza

Harry e Meghan hanno molto a cuore la beneficienza e tutto ciò che ne comporta, ovvero, aiutare e sostenere i meno fortunati e presenziare ad eventi e incontri per ascoltare i loro racconti. I Duchi di Sussex sono tornati da poco a Montecito perché alcuni giorni fa erano a Dusseldorf in Germania per gli Invictus Games.

