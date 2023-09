Meghan Markle, le Kardashian "arma segreta" per Hollywood. Ecco perché

di Redazione web

Meghan Markle sta cercando di reintrodursi all'interno del difficile mondo di Hollywood. L'ex attrice è entrata a far parte di una delle agenzie di attori più famose di Los Angeles e, quindi, spera di poter tornare un giorno a recitare. Nel frattempo, però, i contatti sono ciò che contano e frequentare le persone giuste può aprire porte inaspettate. Alcune voci vicine alla Duchessa di Sussex hanno rivelato che è molto grata alla famiglia Kardashian per essere stata vicina a mamma Doria a un evento benefico. Le imprenditrici, secondo alcuni, potrebbero essere l'arma segreta di Meghan.

Harry visita la tomba della Regina Elisabetta II: solo e isolato mentre la famiglia è riunita, ma ruba la scena ai reali

Harry torna a Londra (senza Meghan) ma non incontrerà la Famiglia Reale: «Agende piene di impegni»

Meghan Markle e le Kardashian

Kim, Kourtney, Khloe Kardashian e, poi, Kendall, Kylie e Kris Jenner sono tra le personalità più famose e in voga sui social. Le sorelle che formano quindi il "clan" Kardashian-Jenner potrebbero essere le nuove migliori amiche di Meghan Markle che, magari, grazie alla loro grande influenza nel mondo dei media, potrebbe riacquistare quella popolarità che ha un po' perso. Voci vicine alla moglie del principe Harry fanno sapere che Meghan è rimasta piacevolmente sorpresa dall'accoglienza e dalla gentilezza di Kim e Kris nei confronti di mamma Doria: le tre, infatti, qualche giorno fa, si sono ritrovate insieme all'evento di beneficienza organizzato dall'associazione This Is About Humanity. Tra qualche battuta e tanti sorrisi, Kim, Kris e Doria si sono anche lasciate immortalare dai fotografi presenti alla serata.

Le parole della fonte

La fonte vicina a Meghan Markle ha dichiarato a Heat Magazine: «Ha significato molto per Meghan quando ha visto Doria sorridente vicino a Kim e a Kris, e ha rafforzato ciò che pensava ormai da un po' di tempo: che i Kardashian sono una famiglia molto interessante che è stata mal giudicata e maltrattata molto dai media, proprio come lo sono stati lei e Harry».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA