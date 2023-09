Harry, compleanno (39 anni) con «salsicce, wurstel e 6 birre piccole». La festa al birrificio con Meghan

di Lara Rolandini

Il principe Harry compie oggi, 15 settembre, 39 anni e non potrebbe essere più felice di quanto non lo sia adesso. In questo momento, infatti, il secondogenito di Re Carlo III si trova in Germania, più precisamente a Dusseldorf insieme alla moglie Meghan Markle per assistere ai suoi Invictus Games che si chiuderanno domani, sabato 16 settembre. Il Duca di Sussex ha soffiato sulle candeline della sua torta, poco dopo la mezzanotte e, poi, si è scattato alcune foto con il personale del ristorante. Il commento del proprietario, inoltre, allontana qualsiasi voce di crisi tra i Duchi di Sussex.

Il compleanno del principe Harry

Il principe Harry, nelle scorse ore, si è divertito a festeggiare il suo compleanno insieme alla moglie Meghan Markle e ad alcuni membri del suo staff, in un ristorante di Dusseldorf che serviva cibo tipico tedesco. I proprietari del locale "Im Goldened Kessel" sono stati ben felici di accogliere i Duchi di Sussex che sono parsi molto felici, sereni e anche disponibili, dato che, al termine della cena hanno accettato di scattarsi qualche foto insieme ai gestori e allo staff del ristorante. I proprietari Thea Ungermann e Frank Wackers hanno riferito al DailyMail: «Harry è un uomo davvero gentile e simpatico, così come Meghan che ha sempre sorriso teneramente al marito e agli amici. Si sono gustati i nostri piatti tipici, ovvero, salsicce e wurstel e, in totale, hanno bevuto sei birre piccole. È stata davvero una bella serata e, al termine della cena, abbiamo voluto fare una sorpresa ad Harry portandogli una torta al cioccolato e cantandogli la canzoncina d'auguri. Lui e Meghan sono rimasti molto contenti».

Il look dei Duchi di Sussex

Harry e Meghan si sono presentati al ristorante tedesco con un look casual ma, allo stesso tempo, elegante.

