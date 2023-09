Meghan Markle e Harry, perché lei (da mesi) non indossa più l'anello di fidanzamento: la rivelazione dell'esperto reale

di Lara Rolandini

Harry e Meghan, in questi giorni, sono impegnati a Dusseldorf in Germania, dove si stanno tenendo gli Invictus Games, i giochi ideati dal principe in cui i protagonisti sono i soldati reduci di guerra. I Duchi di Sussex, quindi, ancora una volta, sono sotto l'occhio attento dei media di tutto il mondo ai quali non è di certo sfuggito un particolare riguardante Meghan. L'ex attrice, infatti, nemmeno in occasione dei giochi, sta indossando l'anello di fidanzamento regalatole da Harry. L'esperto reale di gioielli, però, ha spiegato il motivo.

Le dichiarazioni dell'esperto reale

Stando a quanto rivela l'esperto reale di gioielli, Arabel Lebrusan, l'anello di fidanzamento di Meghan Markle, ovvero la celeberrima fedina con tre diamanti (i due piccoli provenienti dalla collezione di Lady Diana e il più grande dal Botswana), non sarebbe stata riposta in un cassetto ma si troverebbe in manutenzione da un esperto orafo. Il gioielliere ha dichiarato ai tabloid inglesi: «L'incastonatura dei diamanti sulla fascia sembra una micro-incastonatura, questo significa che c'è pochissimo metallo tra le pietre e, così, si massimizza la brillantezza dei piccoli diamanti. Inoltre, sembra che la fede abbia un'impostazione pavé del canale, mentre l'anello di fidanzamento sembra avere un pavé ancora più piccolo che, però, si abbina perfettamente alla fede dell'eternità. Per far sì che i due anelli non si "scontrino" è, quindi, necessario ricalibrare le pietre e, perciò, rielaborare la struttura. Per fare questo, ci vuole una certa abilità e maestria, ossia, per trasformare il cinturino in qualcosa di più delicato come un castone in pavé. Per cui, il motivo dell'assenza dell'anello è da ricercarsi nella sua rielaborazione».

Il principe Harry parla dell'anello di fidanzamento per la sua Meghan Markle anche nel suo libro Spare. Il Duca di Sussex ha raccontato che, per la sua futura moglie, avrebbe voluto un gioiello che non fosse come gli altri ma che avesse un significato più profondo. Proprio per questo, Harry ha scelto un diamante proveniente dal Botswana, Paese caro a entrambi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 17:14

