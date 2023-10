Meghan Markle e la politica: «Potrebbe candidarsi come senatrice della California»

di Redazione web

Meghan Markle potrebbe ricoprire un ruolo politico. È questa l'ultima indescrezione sulla Duchessa di Sussex, che più volte in passato si è pronunciata su tematiche politiche, come il rispetto dei diritti delle donne e altri temi sociali. Proprio per questo potrebbe candidarsi come senatrice della California, suo stato natale e nel quale vive da qualche anno insieme al principe Harry e ai loro figli.

Ma andiamo con ordine.

Meghan Markle tenta la carriera politica?

Le voci di una possibile entrata in politica di Meghan Markle hanno cominciato a circolare quando, la scorsa settimana, la senatrice della California, Dianne Feinstein è morta all'età di 90 anni. Una fonte vicina alla Duchessa di Sussex ha rivelato che lei potrebbe essere propensa a "scendere in campo" per ricoprire gli ultimi 13 mesi di carica che sarebbero spettati alle senatrice scomparsa.

Gavin Newsom, il governatore della California, avrà il compito di scegliere il sostituto o la sostituta di Feinstein. Una voce vicina a lui ha detto al Daily Mail: «Meghan è sicuramente una possibilità a lungo termine, ma nella follia che è la politica americana di questi tempi non è impossibile. Sono successe cose molto più sbalorditive».

Infine, un insider ha rivelato al Daily Mail: «Meghan Markle potrebbe essere la persona giusta per questo incarico perché non sono molte le donne che soddisfano queste esigenze. Ecco perché il nome della Duchessa, ultimamente, viene sbandierato».

