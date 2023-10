William e Kate «litigano sempre più spesso per colpa di Harry»: cosa succede a Buckingam Palace (secondo una fonte interna)

ll principe William e Kate Middleton in crisi per colpa di un terzo? Dalle mura di Buckingam Palace, sembra esserci una nuova indiscrezione: la coppia litiga sempre più spesso per Harry. Una fonte segreta avrebbe rivelato il dettaglio a Us Weekly una fonte del Palazzo reale. I due hanno posizioni molto diverse rispetto ai futuri rapporti col duca di Sussex.

Cosa sta succendo

Dopo la pubblicazione del libro bomba Spare - in cui Harry ha attaccato duramente i principi del Galles - «Kate non ha alcun desiderio di comunicare col cognato o con Meghan Markle»: «Sono successe troppe cose, e lei non è ancora pronta». Più morbido William: lui, che pure in Spare è stato descritto come un violento attabrighe (e persino sfottuto per la pelata), «vorrebbe fare pace con il fratello, anche se non ha fretta».







Altre priorità

Al netto delle discussioni causate da Harry, il matrimonio di William e Kate, continua l'insider, «è fatto di alti e bassi, come qualsiasi altro matrimonio».

