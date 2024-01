Kate Middleton operata all'addome: «Non è un cancro». Re Carlo sarà ricoverato per un intervento alla prostata

Giornata molto delicata per la Casa Reale britannica che ha scatenato la curiosità e la preoccupazione del mondo annunciando uno dopo l'altro due interventi chirurgici: uno la settimana prossima per re Carlo III che soffre di prostata ingrossata e l'altro, più misterioso, già avvenuto e che vede come protagonista la principessa Kate.

Operazione all'addome per Kate

La moglie dell'erede al trono William è stata operata all'addome, un'operazione programmata e conclusa con successo informa Kensigton Palace, ma la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno. Si ignora di cosa soffra la principessa di Galles, anche se fonti interne al palazzo reale dicono che non si tratta di cancro.

Comunque, un problema serio, anche perché la convalescenza sarà molto lunga: almeno 10 giorni di ospedale a The London Clinic, la più grande clinica privata indipendente del Regno Unito, dove è avvenuto l'intervento. E poi, diversi mesi di riposo: si parla di un ritorno agli impegni ufficiali non prima di Pasqua.

Il principe William, dice il Palazzo, sarà al fianco della moglie sia in clinica che nei primi giorni del rientro a casa.

Cercando di zittire i rumours, il Palazzo ha dichiarato: «La principessa di Galles si rende conto dell'interesse che questa notizia genererà. Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere la massima normalità possibile per i suoi figli, e di mantenere private le sue informazioni personali».

L'operazione alla prostata per Re Carlo

Anche il 75enne monarca ha annullato gli impegni pubblici. Buckingham Palace sottolinea che la prostata ingrossata è una patologia benigna ma necessita di un «intervento correttivo», come succede a «migliaia di uomini ogni anno». Il ricovero è previsto per la prossima settimana.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA