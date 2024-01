Re Carlo III verrà operato in una clinica di Londra la prossima settimana: «Ha la prostata ingrossata»

di Redazione web

Il sovrano del Regno Unito, Re Carlo III, 75 anni, subirà una "procedura medica" la prossima settimana in una clinica di Londra per una problema di "prostata ingrossata". Lo annuncia oggi Buckingham Palace, poco dopo le notizie sul ricovero, intervento chirurgico apparentemente molto più significativo, di Kate Middleton, principessa di Galles, consorte dell'erede al trono e primogenito del sovrano, William. Esclusa l'ipotesi di un cancro alla prostata.



L'intervento alla prostata

L'operazione, una semplice «procedura correttiva», è stato causato da un «ingrossamento della prostata», riporta un comunicato del Palazzo, dove si legge anche che la condizione del re è benigna e che questo intervento è simile a quello che avviene a «migliaia di uomini ogni anno».

La salute di Carlo III

È la prima volta dall’ascesa al trono di Carlo, l’8 settembre 2022, alla morte della madre, la regina Elisabetta II, che il palazzo discute pubblicamente dello stato di salute del sovrano. Prima mai l'accenno a un problema.

Secondo scrivono i media britannici, il sovrano avrebbe deciso di rendere pubblici i dettagli della sua diagnosi per "incoraggiare" gli altri uomini che hanno sintomi simili a farsi controllare come previsto dalle linee guida sulla prevenzione. E d'altro canto, Buckingham Palace ha reso note le condizioni del re, dal momento che per la prossima settimana aveva in programma una serie di incontri a Dumfries House, in Scozia, dove era prevista la presenza di rappresentanti stranieri e membri del governo.

L'ipertrofia prostatica

L’ipertrofia prostatica è una condizione con cui quasi tutti gli uomini che raggiungono il traguardo degli 80 anni devono fare i conti, prima o poi. Solo la metà però mostra disturbi correlati all’ingrossamento benigno della ghiandola prostatica e di questi circa il 50 per cento necessita di un trattamento mirato, farmacologico o chirurgico. Sintomi sono la necessità e l'urgenza di urinare spesso.

Mercoledì 17 Gennaio 2024

