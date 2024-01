Kate Middleton operata, la principessa del Galles resterà quasi due settimane in ospedale

La Principessa Kate ha subito un intervento chirurgico addominale e affronterà fino a due settimane di degenza in ospedale mentre inizia il processo di recupero. L'annuncio ufficiale arriva dai profili ufficiali di Kensington. Secondo la dichiarazione: «Sua Altezza Reale la Principessa di Galles è stata ricoverata ieri presso la London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato. L'operazione è stata un successo e si prevede che rimarrà in ospedale per dieci-quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare il suo recupero. In base ai consigli medici attuali, è improbabile che torni ai doveri pubblici fino dopo Pasqua.

La Principessa di Galles apprezza l'interesse che questa dichiarazione susciterà e spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere il maggior grado di normalità possibile per i suoi figli e il suo desiderio che le informazioni mediche personali rimangano private.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA