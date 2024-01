Kate Middleton in ospedale: «Operata con successo all'addome». Niente impegni ufficiali fino a Pasqua, come sta la principessa

Kate Middleton, principessa di Galles, è ricoverata in ospedale a Londra dove ieri è stata operata «con successo» all'addome. Come sta ora? Lo sottolinea Kensington Palace a margine dell'annuncio del ricovero della 42enne consorte dell'erede al trono William presso la prestigiosa London Clinc di Londra per un imprecisato intervento chirurgico all'addome che la terrà in ospedale almeno 10-14 giorni; e la costringerà a evitare impegni pubblici fino addirittura a «dopo Pasqua», ossia per 4 mesi.