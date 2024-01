Kate Middleton operata all'addome, il principe William alla guida di una berlina va a trovarla in ospedale

Il principe William ha fatto visita alla moglie Kate MIddleton, ricoverata alla London Clinic nella capitale britannica dopo un'imprecisata operazione chirurgica all'addome eseguita con successo ma che la costringerà a una degenza stimata in 10-14 giorni. L'erede al trono è stato visto alla guida di una berlina mentre lasciava la clinica privata.

Secondo quanto riportato dalla casa reale britannica, l'intervento alla principessa di Galles era stato programmato e si è concluso con successo. La notizia dell'operazione è stata resa pubblica il mercoledì 17 gennaio. Nonostante la casa reale non abbia specificato la natura precisa dell'intervento, una fonte della BBC ha confermato che non si tratta di un problema di cancro, ma comunque di una questione medica seria. Le ipotesi più accreditate parlano di isterctomia, anche se non se ne conoscerebbero le ragioni.

Kate ha chiesto il rispetto della sua privacy, soprattutto per il bene dei suoi figli, e ha espresso le sue scuse per gli impegni ufficiali che non sarà in grado di affrontare a causa dell'operazione e della degenza. Ha promesso di tornare al lavoro il prima possibile ma sicuramente la principessa, come ha annunciato Buckingham Palce in un comunicato, non riprenderà se non dopo Pasqua. Per starle vicino anche il marito William ha annullato tutti gli appuntamenti. Saltata anche la visita ufficiale della coppia in Italia per incontrare Papa Francesco