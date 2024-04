Edoardo Tavassi finisce in ospedale e la sua migliore amica si "vendica": «Sono venuta apposta». Il video diventa virale

di Ida Di Grazia

Edoardo Tavassi ha subito un delicato intervento alla schiena che ha preoccupato i suoi fan. A tranquillizarli ci ha pensato la sua migliore amica, Federica Zacchia, che ha pubblicato sui social un video "vendetta", dopo tutti quelli fatti dall'ex gieffino nel corso degli anni prendendola in giro. Un'amicizia, la loro, fresca e genuina molto "invidiata" nel senso più buono del termine, anche dai fan che si divertono a guardarli e a ridere con loro.

La vendetta di Federica Zacchia

Federica Zacchia è una delle migliori amiche di Edoardo Tavassi, l'ex concorrente del Grande Fratello sui soui social condivide i video delle disavventure dell'amica usando il tono della voce degli inviati di "Chi l'ha visto". Una modalità che è diventata una cifra distintiva del racconto della loro amicizia.

Questa volta è toccato a Tavassi che finito in ospedale per un problema alla schiena ha ricevuto la visita di Federica che finalmente si è potuta vendicare: «Tranquilla prendo un Oki e mi passa le ultime parole di Edoardo Tavassi prima di finire in ospedale con un'ernia grande quanto un bruco mela ... Sono venuta apposta per farlo!». Risate da parte di tutti e il video è diventato virale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA