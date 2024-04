«Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la prima coppia ufficiale di Temptation Island» La reazione degli ex GfVip La coppia era stata "annunciata" come prima coppia ufficiale per il format social







di Dajana Mrruku Cresce la voglia di estate e da qualche anno a questa parte, uno dei più grandi protagonisti del palinsesto estivo di Mediaset è Temptation Island, il reality show che mette alla prova le coppie, dividendoli in due villaggi, con tentatori e tentatrici. Nelle ultime ore si è vociferato su una prima possibile coppia pronta ad approdare in Sardegna, nei villaggi del reality. Si tratta di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la coppia nata all'interno del Grande Fratello Vip e da allora non si sono mai lasciati. La coppia ha risposto alla voce che li riguarda. La reazione di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno voluto rispondere a chi li vorrebbe a Temptation Island con l'ironia che li contraddistingue da sempre. Nessun nuovo reality all'orizzonte, quindi, per Edoardo e Micol anche se in molti li avrebbero voluti vedere nei villaggi e alla prova. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 22:06

