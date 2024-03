Perla Vatiero, matrimonio con Mirko Brunetti dopo dopo la vittoria al GF? La risposta spiazza

di Dajana Mrruku

Mirko e Perla hanno vinto il Grande Fratello. O meglio, Perla Vatiero lo ha vinto, ma come dice lei «ha trionfato l'amore» e i Perletti (nome della coppia) sono la dimostrazione che a volte è necessario perdersi per potersi ritrovare, più forti di prima. Dopo aver affrontato un lungo cammino (televisivo) partito a Temptation Island, dove la coppia è uscita con i rispettivi tentatori, i Perletti si sono ritrovati a convivere sotto lo stesso tetto all'interno della casa del Grande Fratello, insieme a Greta Rossetti, la ex fidanzata di Mirko e tentatrice di TI.

Mirko e Perla si sono avvicinati piano piano, dopo il passo indietro di Greta Rossetti, fino a tornare ufficialmente insieme verso la fine del reality.

Adesso, i due vogliono riprendere da dove hanno interrotto quasi un anno fa.

Perla e Mirko verso il matrimonio?

Perla e Mirko hanno rilasciato la prima intervista di coppia da quando la ragazza ha vinto l'edizione del Grande Fratello e hanno parlato del loro futuro.

Dopo aver passato mesi sotto l'occhio vigile dei telespettatori del GF, «Ora vogliamo un po’ di privacy. Abbiamo tanti mesi da ripercorrere. Il matrimonio con Perla? Mi vedevo sposato con lei anche quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa. Intanto vogliamo fare i fidanzati», ha rivelato Mirko nell'intervista a Chi.

Perla Vatiero ha aggiunto: «Anche la convivenza sarà da ragazzi, cercheremo di divertirci, ritrovarci, magari altrove - I due vogliono trasferirsi a Roma per continuare a inseguire i loro sogni -. Non dobbiamo fare lo sbaglio che abbiamo commesso 5 anni fa, quando abbiamo corso troppo.

Per adesso quindi niente fiori d'arancio, ma la promessa di un futuro insieme.

