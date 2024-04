Morgan: «Bugo mi ha pregato per 10 anni di portarlo a Sanremo, ma una volta lì mi ha fatto uno sgarro. E io ho dato spettacolo»

di Cristina Siciliano

La versione di Morgan, a quattro anni dal Sanremo-gate 2020, è ben chiara e ne ha parlato nuovamente durante la terza puntata di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Morgan, illo tempore, aveva pensato bene di modificare il testo della loro canzone "Sincero", inservendovi pesanti critiche nei confronti di Bugo. Nonostante le scuse tardive di Morgan, alias Marco Castoldi, Cristian Bugatti, in arte Bugo, non ha voluto saperne di perdonare il collega ed ex amico e gli ha fatto causa.

Le parole di Morgan

«La vicenda con Bugo a Sanremo? Mi sono trovato in una situazione nella quale dovevo emergere per dire basta», ha spiegato Morgan a Ciao Maschio. «Bugo mi ha pregato per dieci anni, solo perché voleva farsi portare al Festival di Sanremo e diventare famoso.

Il cantautore ha aggiunto: «Lui doveva cantare una parte del brano ed io l'altra. In quel momento ho detto "ragazzino mio ma tu davvero vuoi vedere come si fa?" allora ho inventato una canzone in faccia. Tra le altre cose è stato anche divertente e la gente ha apprezzato molto perché questo è spettacolo. Ed io lo spettacolo lo so fare».

