Katie Price preoccupata per il figlio in ospedale: «Mi chiede di portarlo a casa, ho il cuore spezzato»

Katie Price è molto conosciuta in Inghilterra e sui social per il suo passato da modella OnlyFans e, soprattutto, per i suoi numerosissimi interventi di chirurgia plastica: si è ritoccata il seno 16 volte. L'influencer, però, è anche una mamma molto dolce e premurosa e anche se, su Instagram, tende un po' a nascondere questo lato, chiunque la conosca sa benissimo che farebbe di tutto per i suoi figli. Nell'ultimo episodio del suo podcast, Katie ha rivelato di essere molto triste perché suo figlio maggiore Harvey è, al momento, in ospedale.

Il dolore di Katie Price

Katie Price ha sempre tenuto la vita dei suoi figli un po' in ombra rispetto alla sua, e lo ha fatto perché voleva proteggerli dal mondo crudele dei social. In passato, però, la modella ha rivelato che le visite in ospedale con il figlio maggiore Harvey, sono sempre state molto frequenti, in particolare, perché il giovane soffrirebbe di problemi alle orecchie, agli occhi, oltre alla sua condizione di autismo. Durante l'ultima puntata del suo podcast The Katie Price Show, l'influencer ha spiegato: «Harvey non sta molto bene in questo momento, è in ospedale per i problemi alle orecchie. Ogni giorno vado a trovarlo e resto con lui e quando arriva il momento di andarmene mi prega di portarlo a casa. Ho il cuore spezzato. Gli manco, ha bisogno delle coccole della sua mamma».

Katie Price, sui suoi profili social, condivide tutto ciò che riguarda il suo lavoro con il podcast e con le varie sponsorizzazioni ma anche ciò che concerne i suoi interventi estetici di cui non ha timore di parlare. Qualche tempo fa, la modella aveva dichiarato di volere battere un record: avere il seno più grande di tutta l'Inghilterra.

