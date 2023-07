Katie Price guida senza patente: auto sequestrata, interrogata per un'ora. Cosa è successo alla star di OnlyFans

di Redazione web

Katie Price è una delle modelle inglesi più conosciute nel Paese e anche sui social ha molto successo: il suo profilo Instagram conta, infatti, quasi tre milioni di follower. Proprio per questo motivo, il caso del sequestro della sua auto da parte delle autorità inglesi, ha fatto molto scalpore in Inghilterra, anche per il fatto che non è la prima volta che a Katie capita di essere interrogata dalla polizia per controversie capitate sulla strada.

La vicenda

L'auto di Katie Price è stata sequestrata dalla polizia del West Sussex, in Inghilterra. La modella, infatti, sarebbe stata fermata dagli agenti per un controllo di routine, che, però, l'avrebbero sorpresa alla guida senza la patente. I passanti, che conoscono la star di Onlyfans, avrebbero riportato ai giornali locali che Katie sarebbe stata interrogata dalla polizia per almeno un'ora.

Inoltre, la modella sarebbe stata autorizzata a rimettersi al volante da poco, dato che, due anni fa le era stato imposto un divieto di guida per essersi schiantata con la sua auto addosso al muro della casa del suo vicino nel Sussex.

Le parole di Katie

Katie Price si è sfogata in merito alla vicenda con i giornali locali ai quali ha detto: «Sinceramente non capisco tutto questo accanimento nei miei confronti. Penso che sia solo per la mia posizione sociale e per il fatto che sono famosa. Se una persona comune avesse viaggiato senza patente, non credo le avrebbero sequestrato la macchina».

