Katie Price, dente caduto per la sigaretta elettronica: «Il primo intervento chirurgico di cui avevo davvero bisogno»

Katie Price è una delle modelle e influencer più seguite d'Inghilterra e, infatti, il suo profilo Instagram conta quasi tre milioni di follower. La mamma di cinque figli, però, ultimamente, deve il suo successo anche al suo podcast intitolato The Katie Price Show, in cui racconta vari episodi che le sono capitati nella sua vita e che, in qualche modo, l'hanno segnata. Nell'ultima puntata del format, Katie ha parlato del suo vizio preferito, ovvero la sigaretta elettronica e il suo "svapo" (alla modella, infatti, piace il profumo e la piccola nube di fumo che espira) che le è costato caro. Ma andiamo con ordine.

Il racconto di Katie Price

Nell'ultima puntata del suo podcast "The Katie Price Show", Katie Price ha raccontato: «Devo ammettere che uno dei miei vizietti preferiti è la sigaretta elettronica ma non tanto quella classica, ma quella che ti permette di svapare, ovvero produrre una piccola nube di fumo profumato quando espiri. Tuttavia, ho deciso che voglio smettere di fumare perché mia mamma Amy soffre di fibrosi polmonare idopatica e ha recentemente subito un trapianto polmonare, perciò, sono molto sensibile al tema del fumo. Certo è, che queste sigarette emettono davvero un buon profumo e, proprio per questo, tempo fa, le utilizzavo parecchio durante il giorno. Poi, però, non so se a causa della sigaretta o per altri motivi, ho perso un dente, o meglio, mi è caduta una delle mie faccette. Sono corsa subito dal dentista per sistemare il tutto e quello è stato davvero il primo intervento chirurgico di cui avevo seriamente bisogno».

Katie Price, inoltre, è anche nota per i suoi numerosi interventi chirurgici. La modella ha, più volte, dichiarato di volere scrivere un nuovo record, ovvero avere il seno più grande di tutta l'Inghilterra e, proprio per questo motivo, ha rivelato di essersi sottoposta a 16 operazioni chirurgiche alle mammelle.

