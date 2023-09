Katie Price, la polizia si presenta a casa e lei pensa sia uno scherzo: «Ho chiesto agli agenti se volevano del pollo al curry»

di Redazione web

Katie Price è una delle influencer e modelle Onlyfans più famose di tutta l'Inghilterra. È, però, molto nota anche per i moltissimi interventi chirurgici ai quali si è sottoposta e per il fatto che uno dei suoi sogni è quello di avere il seno più grande di tutto il Regno Unito, anche se, fonti a lei vicine avrebbero rivelato che la modella soffrirebbe di dolori molto forti a causa delle dimensioni delle protesi. Comunque sia, Katie è anche conosciuta per i suoi matrimoni finiti e, ospite di un podcast, ha raccontato un episodio capitatole quando era sposata con il primo marito, Peter Andre.

La storia di Katie Price

Katie Price è spesso ospite di vari podcast in cui si racconta al suo intervistatore a 360 gradi. Nel programma Private Parts di Jamie Laing, la modella ha spiegato: «Io e il mio primo marito Peter ci stavamo preparando per una serata, ci stavamo vestendo e, a un certo punto, qualcuno suonò alla porta. Pensai subito fosse qualche mio fan perché spesso mi fanno sorprese o mi vengono a trovare, invece, mi sono trovata davanti due agenti. Pensavo davvero di essere finita nella trasmissione di scherzi "Saturday Night Takeaway" di Ant e Dec, tanto che dissi loro: "Volete un po' di pollo al curry? È buonissimo".

Katie Price e l'amore

Poi, Katie Price, dopo avere concluso il suo racconto, ha parlato del rapporto che ha con l'amore: «Io sono molto impulsiva purtroppo e, ogni volta, che mi innamoro credo di avere trovato la persona giusta. Poi, non è così e quindi le mie storie finiscono. Come in ogni aspetto della mia vita cerco la perfezione ma, la perfezione, non esiste».

