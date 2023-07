Onlyfans, Katie Price e la chirurgia estetica: «Ora non riesce più a usare il riconoscimento facciale»

di Redazione web

Katie Price è una delle modelle di Onlyfans, più famose del mondo. Basti pensare che il suo profilo Instagram conta quasi tre milioni di follower. Katie, però, è anche molto nota per il fatto che, davvero spesso, si sottoponga a interventi di chirurgia estetica che, secondo i suoi fan, le hanno letteralmente modificato i connotati o, comunque, il viso e le sue espressioni. Questo progressivo cambio di lineamenti lo "ha notato" anche il suo smartphone.

Katie Price, la figlia di 8 anni si ispira a lei: «Voglio fare la modella di Onlyfans». La reazione del papà

Katie Price e il suo seno extra large: «Non ci sta più nel costume... ho perso il conto degli interventi che ho fatto»

La storia

Katie Price è recentemente tornata dalla Turchia dove si è sottoposta ad alcuni ritocchini chirurgici, ovvero un lifting e un'operazione al naso. Durante il suo podcast intitolato "The Katie Price Show", la 45enne ha detto: «Al momento ho due occhi neri grandi così perché mi sono fatta rifare il naso. Ieri mi sono tolta il gesso e ho ho ancora dei punti internamente e il mio naso è ancora molto gonfio. La cosa divertente è che sul mio telefono è attivo il riconoscimento facciale che, però, per ora, non funziona perché, appunto, il mio viso è diverso da quello di prima. Perciò, mi devo arrangiare inserendo il codice di sblocco ogni due per tre. Comunque, il fatto che il mio smartphone non riconosca la mia faccia mi fa davvero arrabbiare».

Katie Price si è sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica tra cui, ad esempio, 16 operazioni al seno, un lifting e numerosi ritocchini attraverso le iniezioni di botox. La modella ha dichiarato più volte che vorrebbe avere il seno più grande dell'Inghilterra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA