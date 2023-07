Licenziata dal lavoro per i suoi contenuti hard. Il capo: «Dedicati alla tua carriera su Onlyfans»

di Redazione web

Licenziata per i suoi contenuti osè. La vicenda è accaduta a Stacy Quartz. La donna, infatti, è una content creator di contenuti per adulti su Onlyfans che, resi noti sul posto di lavoro, le hanno fatto perdere la sua carriera.

L'incidente è stato reso pubblico sul social Reddit e la protagonista dell'accaduto ha dettagliato gli eventi che hanno portato al suo licenziamento.

Jenna, la "fidanzata professionista" da 40mila dollari al mese: «Ho 2.500 partner, tutti hanno bisogno di me»

OnlyFans, modella disperata per le tasse (altissime): «Devo pagare 55mila euro, voglio solo piangere»

Umiliazione a lavoro

Secondo il blog Dexerto, Quartz ha affermato che il suo capo è diventato «ossessionato» dal suo account Onlyfans, al punto tale da averne 15 schede aperte su proprio laptop di lavoro.

Chiamata casualmente nell'ufficio del Ceo, Stacey avrebbe raccontato che i suoi contenuti hard erano posizionati sul grande schermo in bella vista.

La donna ha scritto sul social: «Stando lì in stato di shock, penso che la parte peggiore sia stata che anche il nostro contabile era nella stanza...

I contenuti, secondo quanto raccontato dalla content creator di Onlyfans, hanno fatto il giro del suo ufficio, ma senza il suo consenso e tutti i colleghi ne hanno preso visione.

Il licenziamento

Per cercare di appianare la situazione con il suo capo, Quartz ha tentato di contattarlo durante il fine settimana ma non ha ricevuto una risposta gradita. La risposta del suo capo, secondo Quartz nel post di Reddit diceva: «Smettila di comunicare con me nei fine settimana e la sera nel triste tentativo di sembrare utile. Domani parlerò con il team durante la riunione di gestione degli ultimi sviluppi con te che annuncerai che te ne andrai per concentrarti sulla tua 'carriera' in OnlyFans . Riporta tutto ciò che hai preso dall'ufficio al mattino e concentrati su qualunque cosa tu voglia fare. Fai in modo che domani sia l'ultimo giorno in cui ti sento».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA