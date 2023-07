OnlyFans, modella disperata per le tasse (altissime): «Devo pagare 55mila euro, voglio solo piangere»

di Redazione web

Creare contenuti online è riconosciuto a tutti gli effetti come un vero e proprio lavoro. Lo sa bene Tasha Paige che si è ritrovata a raccontare sui social la somma significativa di denaro che è costretta a pagare in tasse e che mette in luce come un guadagno veloce e facile corrisponde ad altrettanti oneri e doveri.

L'influencer e content creator, famosa su OnlyFans, ha realizzato un video su TikTok sul quale invita i suoi follower a "pregare" per lei e per quanto il suo conto corrente soffra l'esborso. «Dovrò pagare 86mila dollari (circa 55mila euro, ndr), vorrei solo piangere», ha detto nel video su TikTok.

Sesso con un altro uomo, il marito le regala una Lamborghini: «Sei stata bravissima»

Maria Sofia replica a Sara Tommasi: «Stanca delle persone che vogliono sindacare su di me». Poi l'appello a Pier Silvio

Il fenomeno OnlyFans

Il fenomeno della piattaforma contente video e immagini dedicate ad adulti, senza censure, ha rivoluzionato il modo di percepire ciò che possa essere considerato moralmente accettabile, pornografico o attribuibile alla categoria più generica dei "contenuti online". Che essi siano diventati una vera e propria fonte di guadagno per migliaia di persone, però, è cosa certa.

Sempre più spesso si legge di dipendenti pubblici o persone con lavori con una paga modesta, convertirsi alla produzione e pubblicazione di contenuti su OnlyFans, superando in pochi giorni i guadagni di anni di lavoro.

Il problema, però, è che non sempre ciò corrisponde ad una fonte infinita di guadagno senza problemi.

La denuncia di Tasha Paige

Tasha Paige realizza contenuti soft su OnlyFans e propone pacchetti e offerte che comprendono il dialogare con lei in forma diretta e privilegiata.

Il suo guadagno si aggira intorno ai 500mila euro annui se sommati anche ai soldi che riesce a realizzare tramite altri siti, social o piattaforme simili.

Secondo quanto riportato sul blog Fiscomania.it, la piattaforma ha un preciso meccanismo di pagamento dei vari performer che operano sul portale. I pagamenti degli abbonati ogni mese vengono trasferiti su un portafoglio virtuale: l’80% dell’importo è di spettanza del performer, mentre il restante 20% è l’importo della commissione che il portale trattiene come suo compenso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA