Diventa un'icona sexy per salvare il suo pub: «Grazie a Onlyfans non ho chiuso»

di Redazione web

Si iscrive a OnlyFans per guadagnare più soldi e non far fallire il suo pub. Laure Beers, 33 anni, oggi produce la sua birra e la venderà nel suo locale grazie al successo ottenuto sulla piattaforma.

La decisione è arrivata a causa dell'aumento dei costi del locale e ha dovuto trovare un modo rapido per non chiudere tutto e sopravvivere alle spese.

Onlyfans le ha cambiato la vita

Da quando ha iniziato a creare contenuti per adulti nel settembre 2022, Lauren è stata in grado di mantenere aperto il suo pub. Si è iscritta alla piattaforma per pagare le bollette in aumento dopo che il pub è stato costretto a chiudere durante il lockdown del Covid.

Lauren, originaria della città di Huddersfield, nel West Yorkshire, in Inghilterra, ha dichiarato: «Stiamo lottando per rimanere aperti poiché il pub è una tradizione britannica in via di estinzione e abbiamo personale che perderà il lavoro se chiudiamo.

La vendita della birra, dopo la sua iscrizione a OnlyFans, pensa possa essere un successo. Ha ottenuto il suo nome sul prodotto e da agosto la inizierà a vendere per ottenere ulteriori guadagni.

«Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato finora in questa missione per mantenere vivo il mio pub. Ho risposto a tutti i messaggi su OnlyFans per ringraziare e conoscere personalmente tutti i miei fans», ha concluso la donna.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 21:27

