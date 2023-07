Jenna, la "fidanzata professionista" da 40mila dollari al mese: «Ho 2.500 partner, tutti hanno bisogno di me»

di Redazione web

Jenna Madison si definisce una fidanzata professionista. Per lei è un lavoro, quello di offrire supporto emotivo e chat sensuali agli uomini, o meglio, a fidanzati disposti a pagarla 1.000 dollari, tanto da permetterle di guadagnare fino a 40 mila dollari al mese. Jenna, 30 anni, con queste cifre ammette di poter andare in pensione, tra pochi anni, allo scoccare dei 35 anni.

Problemi economici

La sua carriera è iniziata a 19 anni, quando per problemi economici, casa pignorata e madre licenziata, ha iniziato a spogliarsi per soldi, mantenendo il segreto prima di confessarsi con sua madre. Poi è diventata una modella di OnlyFans ed ora può vantare 124.000 follower su Instagram, per cui ha smesso di spogliarsi, passando ad essere una "fidanzata professionista", nel senso che si relaziona con i suoi ragazzi come se fosse una vera fidanzata, fornendo supporto emotivo, consigli, coccole.

In cerca di affetto

"Potrebbero sfogarsi sul lavoro, gli amici o la famiglia, o forse sono alla ricerca di una chiacchierata più sensuale che li aiuti a scaricare lo stress.

