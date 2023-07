Chiama il medico e scopre di essere morto. L'incredibile scoperta di Pietro: «È da un anno che sono deceduto»

di Redazione web

Scusi ma lei è morto! Un'esclamazione di fantozziana memoria, quella che forsa ha ascoltato Pietro Fanticini, 76 anni, di Reggio Emilia scambiato per un omonimo, l'unico della sua città, passato a miglior vita. Ed è ancora più ironico sapere che è stato il medico curante a dire al pensionato che non poteva dargli la ricetta perché il sistema informatico lo dava per defunto.

Scambio di persona

Il 76enne, produttore di Parmigiano Reggiano in pensione, è diventato il protagonista di una vicenda surreale, nata da uno sbaglio pare commesso dall'Agenzia delle Entrate. «Per errore ero stato scambiato con un mio omonimo residente sempre a Reggio morto lo scorso 2 dicembre. Ancora non sappiamo esattamente come sia potuto accadere nè quando...ma è evidente che qualcuno non ha controllato a dovere, visto che tra l'altro quel signore aveva 79 anni e non la mia stessa età» il racconto dell'uomo riportato dal Corriere della Sera.

Tanta ironia

Il signor Fanticini ha interpretato questo errore come un augurio di lunga vita e l'ha presa bene, scatenando anche l'ironia social.

Ironia a parte, l'errore del sistema avrebbe potuto generare molti danni, tra cui il blocco della pensaione. Per fortuna, uno dei figli del 76enne, professione magistrato, hanno già inviato diverse pec per descrivere l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 16:10

