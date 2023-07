Chiama i soccorsi per un malore, poi in ospedale confessa tutto: «Avevo paura di rimanere sola»

di Redazione web

L'estate non è solo voglia di stare sulla spiaggia o di andare in vacanza, ma è anche solitudine. Quando il caldo è asfissiante, le strade sono vuote ed in giro non c'è quasi nessuno, allora le persone sole, specie se anziani, possono avvertire un malessere insopportabile.

Anziani soli

Così è stato per una donna, un'anziana di 90 anni, che oppressa dallo stare sola in casa ha avuto l'idea di chiamare i soccorsi, fingendo di avere un malore. E' accaduto a Viterbo, la cittadina della Tuscia, nel Lazio, in cui la 90enne ha cercato compagnia dicendo di sentirsi male ad alcuni volontari che la conoscevano, perché temeva di dover tornare a casa e restare senza nessuno, col timore di sentirsi male sul serio.

Finto malore

I sanitari arrivati sul posto hanno visitato la donna, poi, per sicurezza hanno optato per un ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti.

Insomma l'anziana viterbese per timore della solitudine, aveva messo nel carrello della spesa che aveva con sé, la camicia da notte, le pantofole e un cambio che la donna aveva già preparato per il ricovero.

