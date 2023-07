Albero crolla su auto in sosta a Roma, due feriti portati in ospedale. L'incidente sul Lungotevere

Due feriti a Roma per un albero crollato a Lungotevere Tor di Nona. Il platano si è abbattuto su circa 10 auto parcheggiate e ha ferito due persone che ora si trovano ricoverate al Santo Spirito. Si tratta di due donne sono state trasportate in codice giallo in ospedale. Sul posto oltre ai medici del 118, sono intervenuti, intorno alle 15.30, i vigili del fuoco, che hanno tagliato e rimosso il platano, caduto su una decina di auto in sosta.

Alberi crollati, i precedenti

Nelle scorse settimane altri due alberi, due pini, erano crollati nei pressi di Piazza Venezia: uno a piazza Aracoeli, ai piedi della cordonata michelangiolesca del Campidoglio e di fronte all'insula romana, in uno dei punti più trafficati di tutta la Capitale, e un altro nella vicina piazza San Marco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 18:00

