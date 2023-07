Il ministro tedesco punzecchia l'Italia: «Troppo caldo qui, il turismo non ha futuro». La replica della Santanché

di Redazione web

Le vacanze in Italia? Non hanno futuro. In sintesi è questo il pensiero del ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach che lo scorso 13 luglio, su Twitter ha scritto un post decretando la fine del turismo in Italia, dopo essere arrivato a Bologna ed in Toscana. «Arrived in Bologna Italy today, now it's off to Tuscany. The heat wave is spectacular here. If things continue like this, these holiday destinations will have no future in the long term. Climate change is destroying southern Europe» il tweet del ministro, che dà la colpa alll'ondata di caldo. "Se continua così queste destinazioni di vacanza nel lungo periodo non hanno futuro, a causa del cambiamento climatico".

Il caldo ha i giorni contati: ecco fino a quando durerà. «Fino a 10 gradi in meno»

Heute in Bologna Italien eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. https://t.co/jrSuZ7pD11 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 13, 2023

Polemica con Santanchè

L'osservazione di Lauterbach hanno ricevuto la pronta risposta della ministra del Turismo, Daniela Santanchè: "Ringrazio il ministro della Salute tedesco per aver scelto l'Italia come meta turistica, che d'altronde è da sempre la destinazione preferita dai suoi connazionali per le vacanze e, naturalmente, lo aspettiamo per accoglierlo nuovamente in futuro. Siamo consapevoli del cambiamento climatico in atto e che, ricordo, non riguarda soltanto l'Europa meridionale ma tutto il pianeta, tanto che il Piano strategico del turismo pone la sostenibilità come uno degli asset centrali e imprescindibile strumento per lo sviluppo e la crescita del settore.

Doch noch nach Rom geschafft. 36 Grad, etwas Wind. So geht es gut. Nach den Caravaggios in der kühlen Galleria Borghese jetzt erstmal den Trevi Brunnen. pic.twitter.com/4pieGBoyBZ — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 21, 2023

Una settimana dopo il tedesco è tornato a raccontare del suo viaggio Italia, con una foto davanti alla fontana di Trevi e facendo i complimenti al patrimonio artistico italiano, suggerendo di visitare le chiese aperte, perché sono luoghi freschi come "celle frigorifere".

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA