Nubifragio nel Cremonese con maxi-grandinata e blackout: alberi caduti, vento a 80 all'ora

Blackout elettrico, vento a 80 km orari, alberi sradicati, allagamenti. Uno scenario violento di un clima autunnale, ma in piena estate quello che si è verificato nella provincia di Cremona, dove vento e chicchi di grandine come palline da tennis hanno danneggiato auto e case. Diversi centri abitati, infatti, non sono neanche raggiungibili a causa dalle piante cadute sulle strade.

Fiume di ghiaccio

Ieri notte, Seregno, nel cremonese è stato invaso da un fiume di acqua e ghiaccio, insieme ad una decina di comuni colpiti dal maltempo violento, che ha provocato pesanti danni alle strutture e all'agricoltura. Quanto accaduto ieri è solo un'altra giornata maledetta, che ha colpito diverse zone del milanese ed in Lombardia, dove l'agricoltura è stata danneggiata duramente. Completamente distrutte le coltivazioni in campo, dal mais pronto per essere raccolto, alla soia.

Questa è 1 delle vie del centro della mia cittadina Seregno

Agricoltura in ginocchio

La situazione è particolarmente grave, tanto che Coldiretti vorrebbe avanzare la richiesta urgente di calamità naturale per far fronte ai danni ingenti subiti.

