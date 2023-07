Giovani Neet, via agli incentivi per le assunzioni: sgravi per le aziende, a chi spetta il bonus

di Redazione web

I giovani Neet al di sotto dei 30 anni potranno entrare più facilmente nel mondo del lavoro. Questa categoria sociale, persone che in questa fase della loro vita non lavorano e non stanno studiando, riassunta con l'acronimo Neet, ora sarà più facilmente ricercata dalle aziende, grazie ad un incentivo che consiste in uno sgravio pari al 60% della retribuzione lorda mensile.

Boom videgiochi in Italia, raddoppia il numero di addetti nell'industria. Nasce il primo hub del videogame

Bonus del governo

Il governo Meloni ha messo sul piatto una nuova forma di incentivazione all’occupazione per combattere questo fenomeno che da anni si registra nel nostro paese, specialmente tra i giovani, ed in particolare nel sud dell'Italia, che a livello europeo è uno dei paesi con il più alto tasso di Neet, con circa 3 milioni di italiani che rientrano in questa categoria e fascia d'età, pari al 23,1% contro una media del 13,1% per i 27 Paesi dell’Unione.

Sicilia, effetto The White Lotus: boom di turisti dopo la serie tv, 32 milioni di euro d'introito e 1.500 posti di lavoro

Bonus per chi?

Il bonus è destinato ai datori di lavoro del settore privato per i primi 12 mesi, a partire dalla stipula di un contratto di lavoro, che però, deve essere necessariamente a tempo indeterminato anche part-time e stipulato tra il 1° giugno 2023 ed il 31 dicembre 2023. A spiegare le modalità con cui viene assegnato, ci ha pensato una circolare Inps, la n. 68 del 21 luglio scorso, che destina ai datori di lavoro privati il 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Clausole

Ovviamente ci sono delle clausole da rispettare.

Come fare domanda all’Inps

Per richiedere l’incentivo, il datore di lavoro dovrà effettuare la prenotazione direttamente sul sito Inps, accedendo con le proprie credenziali digitali al portale (Spid, Cie o Cns), compilare e presentare il modulo “NEET23” disponibile online dal 31 luglio e reperibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”. Se la domanda viene accolta, il datore avrà 7 giorni di tempo per stipulare il contratto di lavoro e altri 7 giorni per comunicare all’Inps, pena la decadenza, ma i fondi sono limitati ed il riconoscimento dell’incentivo all’assunzione di Neet avviene in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

70 mila assunzioni

Si prevede che per effetto del bonus che ha l'obiettivo di ridurre il problema cronico dei Neet si potrebbe raggiungere quota 70 mila assunzioni di giovani fino a 30 anni, nuova forza lavoro, che potrebbe iniziare per la prima volta un'occupazione retribuita in modo regolare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA