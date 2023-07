«Ho fatto sesso con più di 300 uomini e donne in un anno, ecco le richieste più perverse che mi hanno fatto»

di Redazione web

Una vita sessuale decisamente attiva quella della 26enne che si è vantata di aver fatto sesso con oltre 300 uomini e donne nell'arco di un solo anno, e che ha voluto raccontare su TikTok quali sono le richieste più perverse e folli che le sono mai state fatte (anche quelle che ha rifiutato).

Le richieste più perverse

Annie Knight, che lavora come creatrice di contenuti per OnlyFans, ha raccontato quali sono state le richieste più strane mai ricevute per la realizzazione di video da pubblicare sulla piattaforma per adulti. «La richiesta più folle che abbia mai ricevuto è stata un saggio di tre pagine simile a una sceneggiatura, scritto con le righe esatte che dovevo leggere», ha spiegato la 26enne australiana. «Probabilmente mi ci sarebbero volute tre ore per filmare l'intera scena perché era così dettagliata», ha continuato. «E la sceneggiatura parlava di me che ero la moglie del migliore amico di questo ragazzo e che lui sarebbe venuto per aiutarmi con qualcosa, e il migliore amico era fuori e io lo desideravo molto». Annie ha detto che "non ha giudicato" l'uomo per aver voluto che lei interpretasse la sua fantasia estremamente specifica, ma alla fine ha dovuto rifiutare perché la sceneggiatura era troppo dettagliata. «Non sono così brava come attrice», ha detto, ammettendo che l'uomo le aveva offerto 500 dollari per farlo.

Sesso con 300 partner in un anno

Annie è anche apparsa in un programma tv, The Kyle and Jackie O Show, in cui ha confessato di aver fatto sesso con 300 uomini e donne nell'arco di un anno e fino a cinque nello stesso giorno. Ha spiegato di trovare i suoi partner sulle app di incontri e di avere anche una lista di "clienti abituali": «Il sesso mi fa stare bene», dice. Continuando ad elencare le esperienze più folli, ha detto di aver fatto sesso sotto al tavolo di un ristorante durante un appuntamento e che quando è in pubblico non vede l'ora di trascinare il suo partner in bagno per avere un rapporto.

