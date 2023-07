Ainett Stephens, spunta il vero motivo del no di Pino Insegno alla Gatta nera: «Galeotto il profilo su OnlyFans»

di Redazione Web

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il botta e risposta tra Ainett Stephens e Pino Insegno. Il conduttore televisivo, in vista del suo ingresso in Rai con il suo vecchio programma, aveva raccontato di aver deciso di sostituite Ainett Stephens nel ruolo di Gatta Nera perché «è diventata un po' grande e sono passati tanti anni». Tutto questo ha dato il via alla bufera: Stephens ha infatti accusato il conduttore di: «age shaming».

Oggi però, è emerso un nuovo dettaglio che potrebbe cambiare l'interpretazione delle parole del conduttore. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Un nuovo retroscena svelerebbe la verità dietro l'assenza dell'ex Gatta Nera. A riportarlo è Davide Maggio, l'esperto del gossip, il quale ritiene che l'esclusione di Ainett Stephens non abbia niente a che fare con l'età bensì con la sua attività su OnlyFans. Il suo profilo probabilmente avrebbe fatto storcere il naso a Viale Mazzini.

«A far propendere per l'esclusione di Ainett non ci sarebbe l'età anche perché il tempo con la venezuelana è stato più che clemente - ha sottolineato Davide Maggio -.

