Ainett Stephens, la replica a Pino Insegno su Instagram: «Io troppo vecchia? Sono fresca e affascinante»

Ainett Stephens non ci sta. Dopo l'annuncio di Pino Insegno, che nell'illustrare il ritorno del Mercante in Fiera nei Palinsesti Rai ha detto che la Gatta Nera sarà selezionata tra qualche volto più giovane, la showgirl sudamericana risponde a tono con un video sul suo profilo Instagram, in cui attacca gli antichi retaggi evocati dal conduttore. Non la prima polemica per Insegno, che secondo qualcuno sarebbe stato spinto in Rai dai piani alti per via della sua amicizia con la premier Giorgia Meloni. Ma almeno in questo caso l'attacco sembra più che mai legittimo, se non sacrosanto.

Pino Insegno, con il Mercante in Fiera torna la gatta nera ma non sarà Ainett Stephens

In Rai per meritocrazia: «Giorgia Meloni? Ci conosciamo da 20 anni, sono un buon artigiano»

Ainett Stephens, la risposta a Pino Insegno

«Tanti di voi mi state chiedendo se sono rimasta nera perché con la nuova edizione del Mercante in Fiera il ruolo della Gatta Nera sarà affidato a una ragazza presumibilmente più giovane - le parole di Ainett, 41 anni compiuti lo scorso gennaio e ancora meravigliosa - Dico presumibilmente perché colui che è incaricato a condurre la trasmissione ha fatto un comunicato in cui dice che io sono invecchiata. Sono rimasta più male per quello: ci sono persone legate ad antichi retaggi, pensando che le donne a 40 anni sono vecchie, è inammissibile».

«I miei 40 anni sono ancora più belli dei 30 e più belli dei 20.

