Ainett Stephens, Pino Insegno non ci sta: «Non devo chiedere scusa, le ho mandato un audio». Addio Gatta Nera?

Lo scambio di battute tra Pino Insegno e Ainett Stephens sembrerebbe essere arrivato ad una fine. Dopo le dichiarazioni del conduttore, che riteneva la showgirl troppo «grande» per interpretare nuovamente il ruolo dell'indimenticabile "Gatta nera" nel programma "Mercante in fiera", Ainett aveva richiesto le scuse ufficiali per averla insultata, anche se in modo velato, dichiarando che «a 41 anni mi sento più bella e più affascinante che mai».

Pino Insegno non ha ceduto alla richiesta, anzi, ha rivelato alcuni retroscena e la decisione finale sulla "Gatta nera". Dopo la polemica nata negli ultimi giorni, chi sarà a interpretare il ruolo? Siamo del tutto sicuri che ci sarà ancora? Andiamo a scoprire che cosa ha detto Pino Insegno e perché non ha intenzione di chiedere scusa ad Ainett Stephens.

Quindi:gli uomini "vecchi" con i capelli bianchi e la panza come Pino Insegno vanno bene e una donna bellissima di 41 anni no perché "vecchia"? Veramente? Continuiamo a scavare sul fondo...#ainettstephens #ainett #IlMercanteInFiera — Elisa (@ElisaBi82) July 14, 2023

Lite tra Pino Insegno e Ainett Stephens

Pino Insegno, in una recente intervista a TvBlog, ha dichiarato di aver chiamato Ainett Stephens dopo le sue parole per chiarire la situazione: «Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica.

Il conduttore ha poi dichiarato che il personaggio della Gatta nera non ci sarà più, ma che sicuramente ci sarà da divertirsi. I fan non sembrano averla presa molto bene e sui social, Twitter in particolar modo, dove alcuni scrivono: «Quindi gli uomini "vecchi" con i capelli bianchi e la panza come Pino Insegno vanno bene e una donna bellissima di 41 anni no perché "vecchia"? Veramente?». Il "Mercante in fiera" non è ancora iniziato ed è già al centro di molte, forse troppe, polemiche. Chissà come andrà a finire.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 17:53

