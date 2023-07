Myrta Merlino, la vacanza col compagno Marco Tardelli prima dell'avventura a Mediaset post Barbara D'Urso

di Redazione web

Myrta Merlino da settembre prenderà il posto di Barbara D'Urso nel pomeriggio televisivo di Mediaset. In questi giorni la conduttrice tv si sta godendo delle meritate vacanze sulla bellissima isola di Pantelleria insieme al suo compagno super famoso. Ma andiamo a vedere chi è il e cosa sta facendo.

Myrta Merlino in vacanza col compagno super famoso

Il settimanale Gente ha immortalato Myrta Merlino e il suo compagno Marco Tardelli, campione del mondo di calcio a Spagna 1982 e bandiera della Juventus, sull’isola di Pantelleria, estremo sud Italia.

La coppia è molto affiatata anche se i due non si fanno vedere molto in giro. Un amore sbocciato diverso tempo fe e che a quanto pare viaggia a gonfie vele. Tra tuffi in mare e bagni rilassanti i due si stanno godendo ferie rilassanti. Myrta Merlino poi sarà attesa da un settembre di fuoco con il debutto in Mediaset su canale 5, voluta da Pier Silvio Berlusconi, col programma che prenderà il posto di Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso.

Come cambia Pomeriggio 5

Myrta Merlino, intervistata da Libero, ha parlato del suo programma e ha fatto anche dei riferimenti a Barbara d’Urso: «Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo.

«Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti: virare di più sull’informazione», ha continuato Myrta Merlino, «Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa.

